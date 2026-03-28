28 марта 2026 в 09:24

Хакер взломал базу данных тюрем с данными почти 7 тыс. сотрудников

Хакер взломал базу данных тюрем с данными почти 7 тыс. сотрудников в Гонконге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хакер получил доступ к базе данных департамента исправительных учреждений Гонконга, пишет South China Morning Post. В системе хранились персональные данные сотрудников ведомства, всего инцидент затронул около 6800 человек.

Власти уточнили, что злоумышленник получил доступ к именам, полу, датам рождения, образованию, сведениям о трудовой деятельности и электронным адресам сотрудников. Речь идет как о действующих, так и об увольняющихся работниках.

При этом в департаменте заявили, что признаков утечки данных не выявлено. Все потенциально пострадавшие сотрудники были уведомлены о случившемся в качестве меры предосторожности.

Ранее хакеры, связанные с Ираном, взломали личную электронную почту директора ФБР Кэша Патела. Они заявили, что так называемая безопасность, которой хвастается правительство США, на деле не выдерживает критики. По их словам, ФБР — «лишь название без реальной защиты», а если главу ведомства можно так легко взломать, то о безопасности рядовых сотрудников говорить не приходится.

Китай
хакеры
тюрьмы
взломы
Гонконг
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

