https://static.news.ru/photo/5ae230c6-4d42-11ea-8772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Kehong/Xinhua/Global Look Press

Список жертв коронавируса в Китае за сутки пополнили 97 человек. Теперь число скончавшихся от недуга, получившего новое официальное название COVID-19, составляет 1113 человек.

По состоянию на 12 февраля, в Китае количество заражённых коронавирусом превысило 44,6 тыс. Вылечиться смогли 4740 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Власти страны отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 стала очередным слухом, какие всегда сопровождают крупные эпидемии. Об этом заявила первый замдиректора американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Энн Шукат. По словам эпидемиолога, похожая ситуация сложилась в 2014 году во время африканской эпидемии лихорадки Эбола. Медикам пришлось преодолеть панику, чтобы справиться со вспышкой заболевания.