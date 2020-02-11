Список жертв коронавируса в Китае за сутки пополнили 97 человек. Теперь число скончавшихся от недуга, получившего новое официальное название COVID-19, составляет 1113 человек.
По состоянию на 12 февраля, в Китае количество заражённых коронавирусом превысило 44,6 тыс. Вылечиться смогли 4740 человек. Об этом
Власти страны отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 стала очередным слухом, какие всегда сопровождают крупные эпидемии. Об этом заявила первый замдиректора американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Энн Шукат. По словам эпидемиолога, похожая ситуация сложилась в 2014 году во время африканской эпидемии лихорадки Эбола. Медикам пришлось преодолеть панику, чтобы справиться со вспышкой заболевания.
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