Пхукет откроется для вакцинированных туристов с 1 июля

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

С 1 июля власти Таиланда разрешат иностранным туристам посещать курортный город Пхукет. Условием для приезжающих станет наличие прививки от коронавирусной инфекции.

При этом прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели, и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана.

Глава ведомства отметил, что открытие острова для туристов станет возможным после вакцинации от коронавируса 70% его жителей. Для этого власти намерены распределить среди населения более 900 тысяч доз вакцины.

Ожидается, что если опыт Пхукета будет успешным, то другие регионы, в том числе Самуи, откроются для туристов в октябре.

Кроме того, с 1 апреля сокращается карантин для въехавших в страну: с 14 до 10 дней, для вакцинированных — до семи дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Сейшельских островов распорядились открыть границы для иностранных туристов, в том числе из России. Обязательный карантин и необходимость предъявлять сертификаты о вакцинации отменены. При новом режиме въезда для туристов сохранится лишь требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до прилёта. Справка с печатью должна быть на английском языке. Кроме того, туристов обязали подавать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел в департаменты туризма и здравоохранения.