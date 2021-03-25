Сейшельские острова открылись для туристов

Власти Сейшельских островов распорядились открыть границы для иностранных туристов, в том числе из России. Обязательный карантин и необходимость предъявлять сертификаты о вакцинации отменены.
При новом режиме въезда для туристов сохранится лишь требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до прилёта. Справка с печатью должна быть на английском языке.
Кроме того, туристов обязали подавать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел в департаменты туризма и здравоохранения,
Здесь важно учесть то обстоятельство , что при подаче заявления взимается пошлина в размере €45 на взрослого и €5 евро на ребёнка до 12 лет. Туристу необходимо предоставить паспортные данные, информацию о рейсе, месте проживания, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления — до шести часов.
В распоряжении туристов на Сейшелах будут 538 сертифицированных отелей. В каждом из них сохраняется жёсткое требование о соблюдении социальной дистанции и масочного режима.
Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре 2020 года, но фактически прямые рейсы авиакомпания «Аэрофлот» начнёт выполнять только с 2 апреля. Самолёты будут летать из Москвы на остров Маэ по пятницам.
Ранее NEWS.ru писал, что с апреля российских туристов при соблюдении ряда условий готов принимать Кипр.