Пекинская утка тебе товарищ: Европа толкает Россию в объятия Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И в Гуйлине. После переговоров глава МИД РФ заявил, что Евросоюз разрушил отношения с Москвой, зато контакты с Пекином, наоборот, развиваются очень активно. Сплочению России и КНР способствует и санкционная политика Запада: в день визита Лаврова Брюссель вслед за Вашингтоном объявил о санкциях против ряда китайских чиновников, на что последовал незамедлительный ответ Пекина.

Сергей Лавров, находящийся в КНР с рабочим визитом, подчеркнул, что деградация отношений России с Евросоюзом «объективно ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее». В то же время Москва готова восстановить связи с Европой, если Брюссель будет на это готов.

С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя, — пояснил Лавров.

Отношения Китая и Европы тоже переживают не лучшие времена. ЕС 12 марта объявил о санкциях против китайских чиновников Чэнь Минго, Ван Цзюньчжэня, Ван Миншаня, Чжу Хайлуня и государственного Синьцзянского производственно-строительного корпуса — за ущемление прав национального меньшинства в Синьцзяне и использование принудительного труда. Они подразумевали запрет на выдачу виз и финансовые операции. Пекин в ответ принял аналогичные меры против десяти депутатов Европейского парламента и четырёх структур, включая два аналитических центра.

Санкции Китая против членов Европейского парламента, подкомитета по правам человека и структур ЕС неприемлемы и будут иметь последствия, — заявил на это председатель Европарламента Давид Сассоли.

Брюссель и Лондон в данном случае солидаризировались с США, которые уже ввели ограничительные меры против Пекина за его действия в Синьцзяне. Но попытка угодить Америке может иметь серьёзные последствия для экономических отношений Евросоюза и Китая. После объявления о китайских санкциях вторая по величине фракция в Европарламенте — социалисты и демократы — заявила, что не будет участвовать в переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с Китаем до тех пор, пока он не снимет ограничения. Этот документ прорабатывается уже семь лет и призван был сбалансировать торговые отношения ЕС и КНР.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

NEWS.ru попросил руководителя Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН Андрея Виноградова оценить высказывание Сергея Лаврова о быстром развитии отношений с Китаем. Эксперт подчеркнул, что контакты с Пекином действительно идут по благоприятному для Москвы сценарию.

Наш товарооборот с Китаем — больше $100 млрд, он наш крупнейший торговый партнёр. Несмотря на то что он меньше, чем оборот КНР с США или Евросоюзом, эти цифры отражают реальное положение дел. Наши экономические связи ограничены обстоятельствами: мы не можем бесконечно наращивать товарооборот, не имея на то предпосылок. Всё, что нам дано, мы используем очень хорошо. Что же касается политических отношений, здесь мы демонстрируем гораздо большую динамику и большую близость, потому что в этой сфере объективных ограничений уже нет. Наши двусторонние отношения действительно занимают особое место в этом мире. Они демонстрируют образец отношений между двумя государствами, у которых, с одной стороны, есть собственные интересы, но с другой — общие представления о справедливом мировом порядке. Андрей Виноградов руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН

Столкнувшись с усиливающейся изоляцией со стороны Запада, Пекин делает ставку на построение своего альянса. Так, наряду с развитием контактов с Москвой, председатель КНР Си Цзиньпин на днях заявил об активизации отношений с Северной Кореей.

Мы желаем работать рука об руку с нашими северокорейскими товарищами, чтобы поддерживать, консолидировать и развивать китайско-северокорейские отношения, — передаёт его слова агентство «Синьхуа».

Стоит заметить, что отношения Пекина и Пхеньяна не всегда были безоблачными. После того как КНДР активизировала ядерную программу, Китай предпочёл дистанцироваться от традиционного союзника и даже присоединился к санкциям ООН против государства-изгоя. Однако с тех пор китайцы сами столкнулись с усиливающимся санкционным давлением Запада и, судя по всему, решили, что в сложившихся условиях друзей не выбирают. Та же самая логика актуальна и для Москвы.