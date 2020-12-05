Лишь один горняк из 24 выжил при взрыве в китайской шахте

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Число жертв взрыва газа на шахте в районе города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) достигло 23. ЧП в штольне произошло 4 декабря 2020 года.

По предварительным данным, причиной инцидента стала окись углерода. Это чрезвычайно токсичный и горючий газ. В момент хлопка под землёй находились 24 гражданина, из которых 23 погибли. Их тела уже обнаружили. Выжить удалось одному горняку, передаёт Центральное телевидение Китая. Истинные причины ЧП выясняют эксперты.

Накануне взрыв произошёл на заводе возле города Бристоль на юго-западе Великобритании. В результате ЧП погибли четыре человека. Инцидент произошёл на предприятии компании Wessex Water в Эйвонмауте (пригород Бристоля). Причиной инцидента стал взрыв бака для химических реагентов. До этого местные пожарные сообщали о мощном взрыве. Возникший после него пожар быстро потушили.

Ранее в тот же день на трикотажной фабрике в Воронежской области взорвался парогенератор. В результате пострадали пять человек.

До этого NEWS.ru писал о взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Все они были госпитализированы. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности в ходе работ на собираемом судне.