Лишь один горняк из 24 выжил при взрыве в китайской шахте

Число жертв взрыва газа на шахте в районе города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) достигло 23. ЧП в штольне произошло 4 декабря 2020 года.
По предварительным данным, причиной инцидента стала окись углерода. Это чрезвычайно токсичный и горючий газ. В момент хлопка под землёй находились 24 гражданина, из которых 23 погибли. Их тела уже обнаружили. Выжить удалось одному горняку,
Накануне взрыв произошёл на заводе возле города Бристоль на юго-западе Великобритании. В результате ЧП погибли четыре человека. Инцидент произошёл на предприятии компании Wessex Water в Эйвонмауте (пригород Бристоля). Причиной инцидента стал взрыв бака для химических реагентов. До этого местные пожарные сообщали о мощном взрыве. Возникший после него пожар быстро потушили.
Ранее в тот же день на трикотажной фабрике в Воронежской области взорвался парогенератор. В результате пострадали пять человек.
До этого NEWS.ru писал о взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Все они были госпитализированы. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности в ходе работ на собираемом судне.