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Останки порядка 40 человек обнаружили в Республике Корея на месте бывшей тюрьмы в городе Кванджу. Они могут принадлежать пропавшим во время восстания в мае 1980 года, которое было подавлено правительственными силами.

Останки нашли 19 декабря во время переноса кладбища, на котором захоронены умершие заключённые, не имевшие родственников, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейский Минюст.

Remains of 40 people discovered at former prison site in Gwangju https://t.co/BkKtE1A9GJ — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 20, 2019

Мы будем сотрудничать с соответствующими организациями, чтобы установить личности людей с помощью ДНК-экспертиз, — заявили в ведомстве.

Ранее в Брянской области стартовал поиск захоронений около 500 жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в августе 1943 года. Его организовал поисковый отряд «Искатель» Брянского регионального отделения Поискового движения России, писал NEWS.ru.