Оружие, доллар, новый миропорядок: что еще обсудят Путин и Си Цзиньпин Пять главных тем для переговоров глав России и Китая

Фото: kremlin

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву состоится 20–22 марта, сообщила пресс-служба Кремля. Как ранее сообщал NEWS.ru, свой первый зарубежный визит после переизбрания китайский лидер совершит в Россию. Это будет юбилейная, сороковая встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина, приуроченная к десятой годовщине первого визита Си в 2013 году. По итогам переговоров, как ожидается, будет подписан ряд важных двусторонних документов. Эксперты рассказали NEWS.ru, какие темы будут основными на переговорах двух лидеров.

Ситуация на Украине

В конце февраля Китай обнародовал свой план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В Москве его высоко оценили, однако отметили, что для реализации «пока не сложились условия». Однако тема Украины будет обсуждаться на переговорах Си Цзиньпина и Владимира Путина.

«По украинскому кризису китайская сторона будет придерживаться объективной и справедливой позиции и готова играть конструктивную роль в содействии примирению и проведению переговоров», — сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, Си будет на переговорах с Путиным добиваться заключения соглашения между Москвой и Киевом на основе китайской инициативы.

«Очень велики шансы что такое соглашение станет таким „Минском-3“. Китай очень много поставил на карту. Потому что если китайские предложения будут полностью проигнорированы, тогда это провал китайской дипломатии. Значит, великая страна не может сыграть вообще никакой роли в этой ситуации», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: kremlin Председатель КНР Си Цзиньпин

Взаимная поддержка против давления Запада

После начала конфликта на Украине страны Запада попытались изолировать Россию, которая к тому же оказалась под беспрецедентным санкционным давлением. Поэтому Владимиру Путину крайне важна политическая поддержка со стороны китайского коллеги.

«Это яркий жест поддержки, потому что его визит к нам первый после его переизбрания председателем КНР. Плюс так быстро, потому что все-таки думали, что будет попозже. Это показывает, что партнерство с Россией, безусловно, является приоритетным», — объяснил NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Однако в похожей ситуации обструкции со стороны Запада оказался и Китай, отношения которого с Соединенными Штатами и Европой резко обострились из-за проблемы Тайваня. Если Москва обвиняет Запад в русофобии, то Пекин упрекают в синофобии.

«На сегодняшний день у Китая крупных союзников, кроме России, по сути дела, нет», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

Развитие экономических связей

«Визит Си Цзиньпина в Россию станет поездкой сотрудничества, которая будет направлена на продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух сторон в различных областях, углубление сопряжения инициативы „Пояс и путь“ и Евразийского экономического союза и содействие достижению целей развития двух стран», — заявил Ван Вэньбинь.

Взаимоотношения России и Китая характеризуются как «стратегическое партнерство, не имеющее границ и вступающее в новую эпоху», напомнил NEWS.ru президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По его словам, Путин и Си будут обсуждать весь комплекс двусторонних торгово-экономических связей.

«Это инвестиционное взаимодействие в области энергетики, высоких технологий, освоения Луны, освоения Арктики, Северный морской путь — практически, все, что касается двусторонних связей. И наши интеграционные процессы, сопряжение Евразийского экономического союза с доктриной „Один пояс — один путь“», — перечислил собеседник NEWS.ru.

Интеграционную инициативу «Один пояс — один путь» осенью 2013 года предложил глава КНР Си Цзиньпин. Она подразумевает создание нескольких трансъевразийских и морских транспортных коридоров для бесперебойного передвижения товаров.

Санакоев напомнил, что товарооборот между двумя странами превысил $190 млрд.

«Мы в этом году досрочно выйдем на рубеж $200 млрд товарооборота. Главы двух государств ставили эту задачу к 2024 году. Рынки сбыта наших энергоносителей — это важнейшее направление. Мы успели подготовить инфраструктурные проекты — ВСТО, „Сила Сибири“», — добавил он.

По словам Кирилла Бабаева, большую роль на переговорах Си и Путина будет играть обсуждение различных вариантов системного финансового взаимодействия для платежей в национальных валютах.

«Сегодня эти платежи уже достигают половины общего объема финансовых операций. Но нам нужно стремиться, чтобы дедолларизация случилась в полном объеме», — указал он.

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Изменение миропорядка

Одной из тем визита Си Цзиньпина в Россию уже традиционно станет формирование многополярного мира «на основе принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон».

«Обсуждение мирных инициатив Китая — глобального развития, глобальной безопасности, создания сообщества единой судьбы, как и российская инициатива по утверждению наследия великой победы во Второй мировой войне наследием всего человечества. На этой основе может строиться новый миропорядок, более справедливый, более безопасный, более многополярный, отрицающий любую возможность гегемонии», — пояснил NEWS.ru Сергей Санакоев.

Военное и военно-техническое сотрудничество

В начале марта западные СМИ сообщили, что Китай и Россия ведут переговоры о поставках Москве вооружений для использования в конфликте на Украине. При этом и в Брюсселе, и в Вашингтоне признались, что доказательствами о ведении подобных переговоров не располагают. Однако военно-техническое сотрудничество между Пекином и Москвой, несомненно, идет.

«Думаю, по итогам могут быть яркие заявления об укреплении оборонного и военно-технического сотрудничества, обороноспособности друг друга. Возможно, будет идти речь о военной помощи Китая. Но вряд ли она будет открытой и, скорее всего, не сию минуту. Ни та ни другая сторона не заинтересованы в том, чтобы это сейчас декларировать», — заключил Федор Лукьянов.