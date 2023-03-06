Китай пугают санкциями за военную помощь: поставляет ли Пекин оружие Москве В западных СМИ поднялся скандал вокруг китайских поставок оружия России

Фото: Peng Xi/Xinhua/Global Look Press

Китайское руководство разозлилось на Россию, пишут западные СМИ. Причиной якобы стали утечки о переговорах между Москвой и Пекином о предоставлении России китайских вооружений. Однако на официальном уровне Запад утверждает, что нет никаких признаков готовности Китая предоставить военную помощь Москве. В тайных и явных поставках и трениях между государствами разбирался NEWS.ru.

Китай хочет тишины

Пекин крайне недоволен Кремлем из-за того, что детали двусторонних переговоров о поставках России вооружений стали известны американцам, которые предали их огласке. Так по крайней мере утверждает The Economist.

Китай хотел, чтобы его участие оставалось тайной. Он знает, что поддержка российской кампании разрушит его претензии на роль нейтрального посредника, — пишет The Economist со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Однако на официальном уровне Брюссель признает, что доказательств готовности Китая предоставить России вооружения у них нет. 5 марта об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пока у нас нет доказательств этого, но мы должны отслеживать этот вопрос каждый день», — заявила председатель Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналиста касательно возможных намерений Китая оказать военную помощь РФ. О том же говорит Берлин.

Подобную позицию занимает и официальный Вашингтон.

«Мы не видели никаких действий Китая в отношении поставок летального оружия Москве», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Карин Жан-Пьер

Сами китайцы, естественно, подчеркивают «миролюбивый характер» своей внешней политики, исключающей поставки вооружений сторонам конфликта. Тем более, что в конце прошлого месяца Пекин обнародовал свой план урегулирования конфликта на Украине. Причем разжигании конфликта китайцы винят в первую очередь сами США.

По вопросу Украины позиция Китая всегда была объективной и справедливой. Мы намерены содействовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием кризиса. США поставляют смертоносное оружие на поле боя в Украине и усиливают напряженность, одновременно распространяя ложные и злонамеренные обвинения в адрес Китая, — парировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Вбить клин

То есть и Восток, и Запад согласны, что о поставках китайских вооружений России пока говорить нельзя. Почему же происходят такие анонимные медийные диверсии? Чтобы вбить клин в российско-китайские отношения, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Запад не прекращает усилий поссорить Москву и Пекин и вбить клин недоверия между Россией и Китаем. Для этого используются совершенно различные темы и интерпретации. Желание вбить клин чрезвычайно велико, и это будет ощущаться на протяжении следующих многих месяцев, — заявил он NEWS.ru.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с NEWS.ru был не столь категоричен.

Мы понятия не имеем, что там происходит на самом деле. Гадать, правда это или нет, бессмысленно. Может, и правда, — заметил он.

Фото: Yin Gang/Xinhua/Global Look Press

Неправда, что ведутся какие-то переговоры о поставках оружия между Пекином и Москвой, уверен президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Он рассмеялся, когда услышал от NEWS.ru про якобы существующие трения между Пекином и Москвой.

Сперва выдумали историю про военную помощь Китая России. А затем выдумали, что якобы обсуждение этого вопроса вызвало скандал между Россией и Китаем. Это смешно, потому что ни того, ни другого не было, — сказал он.

По его словам, сейчас не существует таких площадок между военными России и Китая, где бы обсуждалась военно-техническая помощь Китая России.

До сих пор это всегда было наоборот: военно-техническое содействие оказывала Россия Китаю. За последний год я ни разу не слышал, чтобы Россия ставила вопрос перед китайскими товарищами о возможности поставок вооружений. И еще более смешно говорить о каких-то утечках информации. Никаких утечек нет, это совершенно железно, — пояснил Санакоев.

А вот китайцы, отметил Санакоев, проявляли инициативу в плане поставок российским военным.

Я знаю, что на нас выходили наши китайские товарищи и говорили: «Ребята, скажите, что вам нужно, мы готовы все поставлять. Но будем делать это аккуратно, чтобы не вызывать информационные волны». Мы говорили: «Спасибо, все нормально у нас все есть», — подчеркнул эксперт.

России пригодились бы китайские беспилотники

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин рассказал NEWS.ru, чем мог бы помочь Пекин Москве, если бы такие переговоры все-таки имели место.

Электроникой, какими-то компонентами. Но, как правило, электронные компоненты бывают двойного назначения, их могут поставлять как гражданские по коммерческим линиям. Это другая история. А если брать собственно оружие, нам могли бы пригодиться китайские беспилотники и артиллерийские боеприпасы. У них такие же калибры, многие их системы были скопированы с советских. Еще у них есть хорошие системы залпового огня, лучшие в мире, ни у нас, ни у американцев ничего похожего нет. Но их поставки совсем маловероятны, — заметил аналитик.

По его словам, речь идет о системах «Вэйши-2» и «Вэйши-3», а также PHL-11 и PHL-16.

Однако Храмчихин тоже считает, что Пекин не собирается поставлять России вооружения. Но совсем не потому, что нет запроса со стороны Москвы.

Фото: Liang Xu/Global Look Press Wing Loong UAV

Пекин не видит в этом смысла. Попадать под санкции они не хотят. Кроме того, их раздражает, что все, что происходит на Украине, мешает их торговле. В первую очередь с Европой. Кроме того, в Китае очень сильны, особенно среди бизнеса и части элиты проамериканские настроения, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Западные политики неоднократно предупреждали китайцев о «серьезных последствиях» в случае, если Пекин решит помочь Москве в конфликте с Украиной. Об этом, в частности, завканцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Сергея Санакоева, такие предупреждения только провоцируют китайцев.

Настолько не знают китайскую культуру, китайский менталитет. Они только этими разговорами вызывают желание что-то срочно поставить России. Чтобы только доказать, что они от них никак не зависят. И никто не может им сегодня диктовать условия. Китайцы точно не боятся каких-то вторичных санкций от США. Если от них понадобится России помощь, заверяю, что они не будут оглядываться на США и их союзников, — заверил он NEWS.ru.

Пока, однако, Пекин довольно нервно реагирует на американские ограничения для китайского бизнеса. МИД КНР в ответ на очередные рестрикции со стороны США призвал их «отказаться от идеологической предвзятости, прекратить подавление китайских компаний под ложными предлогами и предоставить китайским компаниям открытое, справедливое и недискриминационное обращение». А ведь ни о каких санкциях, сравнимых с антироссийскими, еще и речи нет.