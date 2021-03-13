Новый рассадник вирусов выявили в Китае

https://static.news.ru/photo/c13e6dbc-8554-11eb-8655-96000091f725_660.jpg Фото: Vaclav Pancer/CTK/Global Look Press

Пушные фермы в Китае назвали новым рассадником вирусов, они стали бомбой замедленного действия для будущих пандемий. На фермах, где зверей разводят для получения меха в производственных масштабах, животные в большинстве своём болеют, обитая в неподобающих условиях.

Об этом сообщает The Mirror.

Эксперты проверили 13 пушных ферм. Животных там держат в маленьких клетках, что является частым зрелищем во многих странах. На одной из ферм нашли енотовидных собак, которых крайне неумело убивали током. Животные были парализованы, но находились в сознании и переживали мучительную смерть от остановки сердца.

Постоянный стресс, в котором пребывают животные в подобных местах, эксперты назвали источником увеличения масштабов «вирусного выброса». Они считают необходимым запретить и закрыть зоофермы с рынками, на которых животных содержат в непосредственной близости друг к другу и заставляют страдать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель международной группы специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак назвал версию о передаче COVID-19 через летучих мышей наиболее вероятной. Он предположил, что местом первоначального распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия. Там от летучих мышей могли заразиться или сотрудники одной из таких ферм, или её обитатели.