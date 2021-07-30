Эрдоган назвал причину пожаров на курортах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что причиной лесных пожаров были поджоги. Его слова приводит РИА Новости.

Между тем очевидцы сообщают о новых очагах огненной стихии в окрестностях города Бодрум на юго-западе страны.

Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание, — заявил турецкий лидер.

По словам очевидцев, 31 июля новые очаги возгораний возникли в районах Кумбахче и Гюмбет провинции Бодрум. Однако они пока не представляют опасности для жителей и гостей республики.

Огонь двигается в сторону города, но с ним пытаются справиться. От домов пламя пока далеко. Туристы продолжают отдых, — сообщил агентству один из отдыхающих.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, за четыре дня под контроль взяты 88 лесных пожаров в 30 провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров. По состоянию на 31 июля число пострадавших достигло 410 человек.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в целом по курортным регионам Турции по состоянию на 30 июля обстановка стабилизировалось, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает. О запросах на прерывание отдыха информации нет.

Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции туров на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях, — отмечают в АТОР.

За последние дни огненная стихия охватила турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в окрестностях которых эвакуировали несколько отелей.

Ранее, 31 июля, стало известно, что двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, были обнаружены мёртвыми. Общее число погибших возросло до шести. Российские власти отправят Турции ещё пять самолётов ИЛ-76 и три спецвертолёта Ми-8 для тушения огня.