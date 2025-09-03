Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи в Пекине

Путин и Ким Чен Ын перешли на тет-а-тет в Пекине Путин и Ким Чен Ын продолжили общение тет-а-тет после официальной встречи

Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын продолжили общение тет-а-тет после официальной встречи, передает РИА Новости. До этого они приняли участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

До этого Путин заявил, что корейские воины мужественно и героически сражались в Курской области. Как обратил внимание российский президент, военные КНДР участвовали в освобождении региона по инициативе Ким Чен Ына.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский, китайский и северокорейский лидеры не планировали устраивать заговор против США в КНР, такого не было даже в мыслях. Так он высказался насчет слов главы американского государства Дональда Трампа, что на военном параде в Пекине против Вашингтона якобы «плели заговор».

В частности, Трамп в соцсети Truth Social попросил председателя КНР передать привет Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на параде в Пекине. При этом хозяин Белого дома упомянул, что против США готовится некий заговор, но не рассказал, какой.