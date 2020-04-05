Несколько десятков россиян живут в аэропорту Сеула из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a90d2202-77da-11ea-9087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Туристы из России не смогли вернуться на родину из Южной Кореи после прекращения регулярного авиасообщения. 50 человек вынуждены жить в здании аэропорта в Сеуле.

По данным пресс-службы посольства РФ в Республике Корея, вылететь домой не могут пассажиры рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» в Москву и «Аврора» во Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Посольство Российской Федерации в Республике Корея поддерживает плотный контакт с нашими соотечественниками, оказавшимися в сложной ситуации в аэропорту Инчхон, — говорится в сообщении.

Всем россиянам, которые находятся в зале вылета и транзитной зоне, предоставлены предметы первой необходимости, в том числе питьевая вода, лекарства и вещи для детей, 4 апреля их посетили дипломаты и врач.

Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству оценить новый комплекс мер по поддержке туриндустрии в связи с распространением коронавируса.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.