https://static.news.ru/photo/70eaef1e-6fef-11ea-8630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhong Min/Utuku/Ropi/Global Look Press

Высокопоставленный филиппинский генерал сдал анализ на наличие COVID-19, результат оказался положительным. Эту информацию подтвердил министр обороны страны Дельфин Лорензана.

Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин Фелимон Сантос уже несколько дней находится дома в самоизоляции. Контактировавший с ним Лорензана также сядет на карантин.

У меня нет симптомов, но протокол обязывает меня самоизолироваться на 14 дней, — цитирует CNN Philippines слова главы оборонного ведомства.

На Филиппинах выявлены 707 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов скончались, 28 выздоровели.

Из-за пандемии США отменили ежегодные военные учения с участием Филиппин. Они должны были пройти в период с 4 по 15 мая, писал NEWS.ru.