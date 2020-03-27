Высокопоставленный филиппинский генерал сдал анализ на наличие COVID-19, результат оказался положительным. Эту информацию подтвердил министр обороны страны Дельфин Лорензана.
Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин Фелимон Сантос уже несколько дней находится дома в самоизоляции. Контактировавший с ним Лорензана также сядет на карантин.
У меня нет симптомов, но протокол обязывает меня самоизолироваться на 14 дней, —
цитируетCNN Philippines слова главы оборонного ведомства.
На Филиппинах выявлены 707 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов скончались, 28 выздоровели.
Из-за пандемии США отменили ежегодные военные учения с участием Филиппин. Они должны были пройти в период с 4 по 15 мая, писал NEWS.ru.
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