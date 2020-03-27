Соединённые Штаты отменили военные учения с участием Филиппин, которые проводятся каждый год. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.
Учения в Юго-Восточной Азии должны были пройти в период с 4 по 15 мая. Предполагалось, что участие в них примут и австралийские военные. Как
Из-за ситуации с COVID-19 Вооружённые силы Норвегии отменили учения Cold Responce 2020. В них принимали участие порядка 14 тысяч военнослужащих из государств — членов НАТО, писал NEWS.ru.
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