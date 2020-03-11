Вооружённые силы Норвегии отменили учения Cold Responce 2020, в которых принимали участие около 14 тысяч военнослужащих из государств — членов Североатлантического альянса. Решение принято на фоне ситуации с COVID-19.
В норвежском обществе коронавирус вышел из-под контроля, и для нас это новая ситуация. Из-за этого мы решили начать контролируемое завершение учений, — заявил генерал-лейтенант Руне Якобсен, командующий норвежским Объединённым штабом.
10 марта представители Института общественного здравоохранения Норвегии призвали отложить все мероприятия численностью более 500 человек, отмечает Dagbladet.
Ранее от участия в Cold Responce из-за ситуации с новым типом коронавируса отказались войска Финляндии, писал NEWS.ru.