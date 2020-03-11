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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассматривает предложения по быстрому реагированию на вспышки инфекционных заболеваний в связи с распространением в мире нового коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

По его словам, COVID-19 затронул некоторых членов организации, в том числе КНР, Россию, Пакистан, Индию. Серьёзную озабоченность вызывает ситуация с коронавирусом в одном из государств-наблюдателей — Иране. Поэтому страны ШОС...