На острове Бали рассказали о готовности принять туристов в октябре

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Власти индонезийского Бали могут открыть остров для посещения туристами в октябре. Это связано с тем, что на курорте удалось сдержать распространение коронавируса.

На Бали зарегистрированы 343 случая заражения COVID-19, жертвами инфекции стали четыре человека. Смертность там намного ниже, чем в целом на архипелаге.

Если количество новых случаев заражений продолжит снижаться, министерство туризма будет стремиться оживить туристические направления Индонезии и провести соответствующую рекламную работу, передаёт Reuters. Частичное открытие районов, в том числе известного ремёслами и культурой города Джокьякарта на острове Ява и провинции Кепулауан-Риау, может произойти в октябре 2020 года.

Экономика Бали во многом зависит от приезжих путешественников. В первом квартале 2020 года валовой внутренний продукт острова сократился на 1,14% в годовом исчислении по сравнению с 2,97% роста ВВП в целом в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт авиакомпании «Россия» доставил с Бали в Екатеринбург граждан РФ, оказавшихся на острове в период пандемии коронавируса.