В Екатеринбурге сел самолёт с россиянами из Бали

https://static.news.ru/photo/83990666-93ba-11ea-8a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Koltsovo/facebook.com

Борт авиакомпании «Россия», который осуществлял вывозной рейс с российскими гражданами из Денпасара с индонезийского острова Бали, приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Россия с 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Из-за ситуации с коронавирусом авиакомпании могут выполнять только спецрейсы для возвращения граждан России на родину.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее рассказал, что бортом из Бали в Екатеринбург прибудет порядка 60 человек. При этом половина из них — жители Свердловской области.

Меры эпидбезопасности будут соблюдены, — цитирует Куйвашева ТАСС.

Сейчас в мире COVID-19 заражены 4,1 млн человек, более 1,4 млн выздоровели. В России 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 человек выздоровел, 2009 умерли. В Москве заболели 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 пациента не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, Таиланд на неделе осуществит 14 вывозных рейсов, в том числе один из России.