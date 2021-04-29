На границе Таджикистана и Киргизии вспыхнул пожар

29 апреля было отмечено очередным обострением на киргизско-таджикской границе. Ему предшествовали многодневные перепалки — как словесные, так и на уровне военных провокаций, — однако к вечеру эскалацию вроде бы удалось редуцировать.

Возобновление застарелого конфликта началось близ водораспределительного пункта «Головной» — и Киргизия, и Таджикистан считают его своим. Проблема приобрела ещё большую актуальность в прошлом году, когда вся Центральная и Средняя Азия стали страдать от нехватки воды из-за обмельчания водохранилищ.

Столкновения на границе двух республик давно перестали быть сюрпризом. Однако 29 апреля ситуация вышла из-под шаткого контроля. В Киргизии заявили о том, что таджикская сторона организует «позиции миномётных расчётов». В качестве ответных действий киргизские пограничники захватили заставу на территории Таджикистана. В Душанбе же уверяют, что объект полностью подконтролен таджикской стороне — хотя бы на основании карт 1924–1927 и 1989 годов.

Проблемой для большинства постсоветских республик по-прежнему остаётся демаркация границ. Киргизия в этом случае даже не исключение, а показательный пример. На киргизско-таджикской границе из примерно 1000 км описано только около 580 км, что, разумеется, вызывает недовольство с обеих сторон.

Игорь Егоров/РИА Новости

Ещё 24 апреля два гражданина Киргизии, которые занимались строительством в приграничной с Таджикистаном зоне, пропали без вести. Выяснилось, что их задержали сотрудники правоохранительных органов соседнего государства и уже на следующий день передали киргизским властям. Однако в республике также вручили ноту послу Таджикистана. Местное правительство ответило симметрично, вручив ноту послу Киргизии в Душанбе Жанышу Рустенбекову.

Послу Киргизии была передана нота Министерства иностранных дел Таджикистана, в которой выражена глубокая озабоченность таджикской стороны противозаконными действиями представителей Государственной пограничной службы Киргизии в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана в местности Кулик джамоата Ворух города Исфара, — заявили в таджикском МИД.

В итоге обе стороны заявили о том, что не стягивают войска к границе и не настроены на эскалацию. Однако сама по себе ситуация остаётся опасной. Столкновения на границе продолжают быть фактором раздора между постсоветскими республиками, во влиянии на которых заинтересованы как Россия, так и Китай, на словах являющиеся союзниками. Для Москвы киргизская сторона сейчас остаётся сомнительным партнёром, после свержения власти президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, на место которого пришёл Садыр Жапаров с сомнительной репутацией. В период кризиса в республике Кремль даже приостановил предоставление ей финансовой помощи. Вполне вероятно, что сейчас, на фоне обострения отношений Киргизии с более стабильным для России Таджикистаном, эта тенденция лишь усилится.

Для самих республик подобная ситуация, безусловно, является частью внутриполитической борьбы — на фоне не слишком впечатляющих данных о борьбе с коронавирусом. Для Москвы же это лишний шанс заявить о себе как о главном медиаторе на постсоветском пространстве, способном урегулировать любой конфликт, как это показало осеннее обострение в Нагорном Карабахе в прошлом году.