Мужчина подлил коллеге в пиво «эликсир правды» и угодил за решетку В Китае мужчина подмешал коллеге неизвестную сыворотку, чтобы узнать его планы

Сотрудник китайской компании по фамилии Ли подмешал коллеге в напиток «эликсир правды», чтобы узнать его рабочие планы, сообщает South China Morning Post. Неизвестную сыворотку мужчине продали во время командировки. По словам продавца, всего несколько капель заставят человека рассказать о чем угодно.

Китаец решил испытать ее на коллеге по фамилии Ван. 29 августа 2022 года он впервые подлил вещество в бокал Вана во время ужина. Тот выпил, после чего почувствовал головокружение и тошноту, однако списал симптомы на обычное недомогание. Ли повторил эксперимент 13 октября и 6 ноября, добавляя «эликсир правды» в пиво и чай.

После третьего случая Ван заподозрил неладное и сдал анализы. В его моче и волосах обнаружили следы психотропных веществ. Выяснилось, что «эликсир» оказался смесью противоэпилептического средства и ветеринарного препарата. Суд признал Ли виновным, приговорив его к трем годам и трем месяцам заключения и штрафу в 10 тысяч юаней (около 120 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Бразилии под суд отправится 35-летний владелец ресторана китайской кухни Чжаоху Цю, убивший и расчленивший 18-летнюю девушку. Изначально бизнесмен планировал скинуть останки своей жертвы в реку, но решил, что они могут всплыть и вывести на его след. Тогда мужчина решил скормить тело убитой девушки собакам.