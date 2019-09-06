Императрица Японии Митико Императрица Японии Митико Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Globaln Look Press

Почётная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, утром в субботу, 7 сентября, поступила в больницу. Ей предстоит пройти операцию по удалению рака груди.

Операция назначена на 8 сентября. Сейчас же ей необходимо пройти необходимые для проведения хирургического вмешательства процедуры, отмечает РИА Новости.

Как писал News.ru, рак груди у 84-летней императрицы был обнаружен в июле в ходе плановой диспансеризации. Ранее у неё диагностировали катаракту. В июне она перенесла операцию по её удалению.

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