Почётная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, утром в субботу, 7 сентября, поступила в больницу. Ей предстоит пройти операцию по удалению рака груди.
Операция назначена на 8 сентября. Сейчас же ей необходимо пройти необходимые для проведения хирургического вмешательства процедуры, отмечает
Как писал News.ru, рак груди у 84-летней императрицы был обнаружен в июле в ходе плановой диспансеризации. Ранее у неё диагностировали катаракту. В июне она перенесла операцию по её удалению.