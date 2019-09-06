Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Globaln Look Press

Экс-король Малайзии Мухаммад V, который был женат на победительнице конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной (Горбатенко), пожалел о своих личных предпочтениях. Об этом сообщил представитель султана штата Келантан.

Власти штата глубоко разочарованы и осуждают публикацию в социальных сетях личных фотографий и подробностей частной жизни султана. Они подчеркнули, что Мухаммад V не должен ассоциироваться с распространяемой «клеветой». Его Королевское...