Крокодил утянул под воду сына на глазах у его отца в Индонезии

https://static.news.ru/photo/bed344d8-a717-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

В Индонезии крокодил напал на мужчину, который вместе с родными возвращался домой на лодке.

Трагедия произошла в провинции Южная Суматра. 58-летний Асидин и его двое детей, нарвав пальмовых листьев, плыли по реке на лодке, когда неожиданно на них напал хищник.

Рептилия схватила за ногу одного из сыновей, 30-летнего Джони, и утянула его под воду. Отец бросился на помощь, но справиться с крупным крокодилом ему не удалось. После этого в течение 8 часов вместе с соседями и спасателями он искал животное. Когда нашли его, Джони уже был мертв. Рептилия держала в зубах останки мужчины и отказывалась их отдавать. Крокодил отпустил тело только после нескольких выстрелов офицеров сообщает Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru ранее, 11-летняя девочка из Зимбабве спасла свою 9-летнюю подругу от крокодила. Когда рептилия напала на Латойю на ручье и потащила под воду, смелая шестиклассница запрыгнула на неё и начала пальцами выкалывать глаза, пока та не ослабила хватку.