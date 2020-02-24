https://static.news.ru/photo/52db96d4-56e2-11ea-bc5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения вирусом COVID-19 в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии. В связи с этим местные власти дополнительный двухнедельный карантин для всех выздоровевших пациентов.

Причиной стало то, что в анализах некоторых из них снова была обнаружена инфекция, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

С чем может быть связан рецидив, не уточняется.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. Как писал NEWS.ru, по состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.