Два новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Сингапуре. Среди инфицированных женщина, которую эвакуировали из китайского Уханя.
По данным минздрава республики, 47-летнюю гражданку Сингапура доставили на родину 30 января. Во время полёта она испытывала недомогание, а после приземления её в срочном порядке доставили в Национальный центр инфекционных заболеваний.
Ещё одна заболевшая — 31-летняя гражданка Китая, которая 22 января прибыла из Уханя.
В настоящее время врачи оценивают состояние инфицированных как стабильное.
Ранее NEWS.ru, писал, что 31 января власти Сингапура объявили о решении ограничить въезд путешественников в страну на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом в Китае. Запрет коснётся людей, прибывающих из континентальной части КНР. Въезд в Сингапур и транзит через территорию государства будет запрещён для всех путешественников, которые в недавнее время посещали Китай. Кроме того, власти приостановят выдачу виз для держателей паспортов КНР.
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