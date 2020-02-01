https://static.news.ru/photo/8b2e0736-4500-11ea-9a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Schuelke/www.imago-images.de/Global Look Press

Два новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Сингапуре. Среди инфицированных женщина, которую эвакуировали из китайского Уханя.

По данным минздрава республики, 47-летнюю гражданку Сингапура доставили на родину 30 января. Во время полёта она испытывала недомогание, а после приземления её в срочном порядке доставили в Национальный центр инфекционных заболеваний.

Ещё одна заболевшая — 31-летняя гражданка Китая, которая 22 января прибыла из Уханя.

В настоящее время врачи оценивают состояние инфицированных как стабильное.

Ранее NEWS.ru, писал, что 31 января власти Сингапура объявили о решении ограничить въезд путешественников в страну на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом в Китае. Запрет коснётся людей, прибывающих из континентальной части КНР. Въезд в Сингапур и транзит через территорию государства будет запрещён для всех путешественников, которые в недавнее время посещали Китай. Кроме того, власти приостановят выдачу виз для держателей паспортов КНР.