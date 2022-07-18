КНР заявила, что не будет бездействовать при эскалации конфликта на Украине Глава МИД КНР Ван И: Пекин не станет бездействовать при эскалации конфликта на Украине

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Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Китай не будет пассивно наблюдать за эскалацией конфликта на Украине. По его словам, негативные последствия ситуации ощущают во всем мире, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

Наша страна не относится к государствам, вовлечённым в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьёзный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в Китае не будут «подливать масло в огонь» — Пекин намерен «упорно содействовать продвижению мирных переговоров». Министр назвал события на Украине суровым уроком для мира.

Ранее стало известно, что в Китае объяснили, как президент РФ Владимир Путин «сломал» Запад. Призывы западных стран объединиться против России из-за спецоперации не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post. Отмечается, что Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.