В Китае объяснили, как Путин «сломал» Запад South China Morning Post: Путин заручился поддержкой развивающихся стран и сломал программу Запада по Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Призывы западных стран объединиться против России из-за спецоперации не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post. Автор публикации Мохамед Зишан считает, что президент РФ Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.

На широко разрекламированном саммите НАТО в прошлом месяце президент США Джо Байден дал сигнал своим союзникам о том, что НАТО сильное, единое и против России. Но это мнение не нашло отклика в других частях мира, — говорится в сообщении.

Зишан указал, что последние недели и месяцы Путин не находился в изоляции, а общался с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно покинувшим пост президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, являющимся председателем Африканского союза. Он добавил, что на встрече G20 Запад избегал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в то время как он был занят разговорами с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

Ранее Евросоюз пригрозил России усилением изоляции в случае разрыва отношений с Болгарией. При этом решение Софии о высылке 70 российских дипломатов сочли в Брюсселе полностью соответствующим международному праву, в отличие от «необоснованной угрозы» российской стороны.