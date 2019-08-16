https://static.news.ru/photo/09a41606-c0d0-11e9-9f14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Япония сделала исключение и позволила делегации из трёх чиновников КНДР прибыть в Токио для участия в семинаре по вопросам проведения Олимпиады-2020. Несмотря на это решение, северокорейская сторона отказалась от визита.

Группа представителей правительства Северной Кореи, включая заместителя министра спорта страны Вон Гиль У, не стала объяснять причины отказа. По некоторым данным, Пхеньян может также проигнорировать чемпионат мира по дзюдо, который начнётся в японской столице 25 августа, сообщает The Japan Times .

Ранее News.ru писал, что Северная Корея 16 августа провела новый запуск снарядов в сторону Японского моря. Они поднялись в небо с восточного побережья страны.