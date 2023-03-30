Минобороны КНР заявило о готовности сотрудничать с армией России

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Китайская армия готова сотрудничать с Вооруженными силами России в целях дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации, заявил представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй на канале военного ведомства в WeChat. Он добавил, что ВС двух стран намерены на регулярной основе проводить совместные воздушные и морские патрулирования.

Отношения Пекина и Москвы не являются альянсом эпохи холодной войны, а превосходят эту модель, подчеркнул Тань Кэфэй.

Дружба Китая и России крепнет день ото дня. Китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами, — говорится в сообщении.

Ранее журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон заявил, что расширение дипломатических связей КНР и России станет серьезным внешнеполитическим вызовом для США. По его мнению, в краткосрочной перспективе мирное предложение Китая из 12 пунктов по Украине в значительной степени противоречит целям Вашингтона по наказанию Москвы за начало СВО, хотя у него мало шансов получить поддержку в Киеве.

Политолог Анастасия Слепова ранее заявила, что США захотели ввести санкции против Китая на фоне укрепившихся взаимоотношений КНР и России. Она рассказала, что Вашингтон переживает из-за того, что Пекин активно взаимодействует не только с Москвой, но и с Минском. Эксперт отметила, что такие отношения могут повлиять на создание союза между тремя дружественными странами.