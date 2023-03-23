Владимир Сахмеев

CNN: США предстоит серьезный вызов из-за союза России и Китая Журналист CNN Коллинсон: КНР и РФ могут помешать планам США на Украине и в других странах

23 марта 2023 в 18:54

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа налево) во время пресс-конференции после подписания совместных документов в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца