Расширение дипломатических связей КНР и России станет серьезным внешнеполитическим вызовом для США, считает журналист CNN, американский аналитик Стивен Коллинсон. По его мнению, включение Китая в решение вопроса выгодно правительству Си Цзиньпина и призвано помешать планам его основного внешнеполитического противника США на Украине.
Соединенным Штатам сейчас явно предстоит серьезный внешнеполитический вызов. США одновременно готовятся к тому, что, как предупреждают многие эксперты, может перерасти в холодную войну с Китаем, и ведут опосредованную войну в Украине со своим противником в версии этого противостояния в 20-м веке. А у Китая и России вместе больше возможностей помешать целям Америки на Украине и в других местах, — пишет Коллинсон.
По мнению журналиста, в краткосрочной перспективе мирное предложение Китая из 12 пунктов в значительной степени противоречит целям США по наказанию Москвы за начало СВО, хотя у него мало шансов получить поддержку в Киеве.
Ранее бывший советник Минобороны США Марио Лойола заявлял, что Белому дому следует пообщаться с властями Украины и убедить их продать России новые регионы. Он подчеркнул, что таким образом военный конфликт может быть улажен, а в оплату должны быть включены репарации.