Китай возобновил грузоперевозки по железной дороге с КНДР

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Китай и КНДР возобновили грузоперевозки по железной дороге между городом Даньдун провинции Ляонин и городом Синыйджу в Северной Корее. Сообщение было приостановлено пять месяцев назад, 29 апреля, из-за вспышки коронавируса в приграничном городе КНР, сообщает Yonhap.

Агентство зафиксировало, как поезд с грузовыми вагонами из Китая проследовал в КНДР по «Мосту китайско-корейской дружбы». Китай является ключевым партнером КНДР, на него приходится большая часть внешнего товарооборота Пхеньяна. За последние два года наблюдалось снижение товарооборота между странами из-за вспышки коронавируса.

Обозреватель издания Foreign Policy Майк Чиной считает, что руководство Северной Кореи взяло курс на отдаление от США, желая стать «лучшим другом» России и Китая. Он обратил внимание на официальные обращения Пхеньяна к Москве и Пекину, приуроченные к памятным датам, в которых Пхеньян каждый раз выражал желание продолжать дальнейшее сотрудничество.

Накануне КНДР совершила один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря. На это позже отреагировали в Пентагоне, сообщив, что пуск ракеты не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам. Однако это свидетельствует о «дестабилизирующем воздействии» военной программы Пхеньяна.