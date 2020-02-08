https://static.news.ru/photo/a0bc4fec-4a94-11ea-94ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Zhi/Utuku/Ropi/Global Look Press

Китай уличили в кризисе свободы слова, что косвенно способствовало распространению нового коронавируса. Пекин мог бы значительно сократить масштабы бедствия, если бы извлёк уроки из распространявшейся в 2002–2003 годах атипичной пневмонии.

Как пишет The Guardian, смерть врача Ли Вэньляна, который одним из первых пытался предупредить о вспышке вируса в конце 2019 года, вызвала большое недовольство жителей Китая, однако их скорбь довольно быстро переросла в требования свободы слова. Власти могут показательно уволить нескольких чиновников, однако проблему с гласностью в стране это не решит.

По словам автора статьи, китайцы стали ещё менее свободны, чем 17 лет назад. Тогда, во время первой вспышки коронавируса (SARS), одному из врачей удалось вовремя привлечь внимание к проблеме. Однако в этот раз с Ли Вэньляна и его коллег взяли расписку не раскрывать в дальнейшем информацию о смертоносном вирусе. Журналист полагает, что подобные эпидемии будут происходить и впредь, пока свобода слова и другие основные права граждан Китая не будут соблюдаться.

Как писал NEWS.ru, врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации, скончался от коронавируса. Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в соцсети, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его сообщение быстро распространилось, тогда Ли и ещё семерых врачей вызвали в полицию. Им вынесли серьёзное предупреждение, чтобы они впредь не делали ложных заявлений.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 724 человека, заражены более 34,5 тысячи.