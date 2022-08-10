Китай допустил силовой сценарий воссоединения с Тайванем «Белая книга»: Китай не откажется от силового решения тайваньского вопроса

Фото: China Military

Власти Китая готовы приложить все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако не откажутся от силового решения данного вопроса и оставляют за собой право принятия всех необходимых мер, говорится в опубликованной КНР «Белой книге», текст которой приводит РИА Новости. В документе подчеркивается, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом КНР и «не терпит никакого внешнего вмешательства».

Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения [с Тайванем], но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, — говорится в тексте документа.

Власти КНР утверждают, что сторонников независимости Тайваня «и их сепаратистской деятельности» крайне мало. Однако если выступающие за независимость острова или внешние силы будут провоцировать конфликт, «Китаю придется принять решительные меры», подчеркнули авторы «Белой книги».

Сутками ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) анонсировала новые военные маневры вокруг Тайваня. Сообщается, что совместные учения продолжат военно-морской флот и военно-воздушные силы КНР. По заявлению китайского командования, цель мероприятия — подготовка к операциям по «совместной обороне» и «совместной блокаде» Тайваня. Однако сроки проведения не уточняются.