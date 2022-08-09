Китай анонсировал новые учения вокруг Тайваня

Фото: China Military

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) анонсировала новые военные маневры вокруг Тайваня, передает South China Morning Post. Сообщается, что совместные учения продолжат военно-морской флот и военно-воздушные силы КНР. По заявлению китайского командования, цель мероприятия — подготовка к операциям по «совместной обороне» и «совместной блокаде» Тайваня. Однако сроки его проведения не уточняются.

Военные Пекина объявили во вторник, что их военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырехдневных беспрецедентных учений с боевой стрельбой, — говорится в статье.

Также управление морской безопасности Пекина выпустило навигационное предупреждение, ограничивающее вход в восточные воды острова Нансан в Чжаньцзяне в Южно-Китайском море с 08:00 до 18:00 на три дня начиная с 9 августа.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к учениям вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединенных Штатов после поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.