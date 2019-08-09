https://static.news.ru/photo/227d59d2-8596-11e9-82c4-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын запустил телевизионный потоковый сервис, аналогичный Netflix.

В отличие от американского сервиса большую часть контента на интеллектуальном цифровом телевидении Sobaeksu TV посвящено пропаганде или образу жизни жителей КНДР. Кроме просмотра фильмов, пользователи сервиса могут играть или читать книги, а особый режим Smart TV даст доступ к караоке, кулинарным и медицинским шоу.

Как писал News.ru, искусственный интеллект поможет искать пропавших россиян при помощи сервиса «Beeline AI — Поиск людей», в основе которого лежит использование нейросетей. Технология будет собирать и анализировать сделанные с помощью беспилотников фотографии с мест поисков пропавших людей.