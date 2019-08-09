https://static.news.ru/photo/bf93a32a-bab1-11e9-8651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Fischer/imago-images.de/Global Look Press

Поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» получат в помощь технологию «Beeline AI — Поиск людей», в основе которой лежит использование нейросетей.

За её создание ответственна компания «Билайн». Технология будет собирать и анализировать сделанные с помощью беспилотников фотографии с мест поисков пропавших людей, передаёт ТАСС . Как заявили в компании, это ускорит процесс просмотра и анализа снимков в два раза. Сейчас это делается вручную.

Алгоритм настраивается на работу в любое время года и потенциально сможет распознавать нестандартное положение тела в пространстве, например сидящего, лежащего или частично укрытого листвой человека, — рассказали в «Билайне».

Тесты технологии показали, что почти в 98% случаев сеть способна находить пропавших во всех местах поиска.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников. Закон вводит дополнительные условия для оперативного поиска пропавшего ребёнка.