Ким Чен Ын не возвращался в Пхеньян после открытия завода

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался в Вонсане после церемонии открытия завода 1 мая. Он находится в курортном комплексе на побережье.
Об этом
По данным южнокорейской газеты Сhosun, политик
Как писал NEWS.ru, 13 мая американские журналисты сообщили, что Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. New York Post отмечает, что причина пропажи Ким Чен Ына неизвестна.
До этого северокорейский лидер уже пропадал на 20 дней. В частности, 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.
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