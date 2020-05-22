Ким Чен Ын не возвращался в Пхеньян после открытия завода

https://static.news.ru/photo/1e76c70c-9c23-11ea-a6bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: KCNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался в Вонсане после церемонии открытия завода 1 мая. Он находится в курортном комплексе на побережье.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на анонимный источник. При этом неизвестно, почему руководитель государства не вернулся в столицу.

По данным южнокорейской газеты Сhosun, политик уехал из Пхеньяна 11 апреля. После церемонии открытия производства он ведёт непубличную деятельность: следит за разработкой оружия и посещает армейские отделения.

Как писал NEWS.ru, 13 мая американские журналисты сообщили, что Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. New York Post отмечает, что причина пропажи Ким Чен Ына неизвестна.

До этого северокорейский лидер уже пропадал на 20 дней. В частности, 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.