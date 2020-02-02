В эпицентре вспышки коронавируса  2019-nCoV, китайском городе Ухань, открыли первую больницу для зараженных.

Госпиталь построили в рекордные сроки — всего за 10 дней. Площадь нового учреждения составила порядка 25 тыс. кв. метров, оно рассчитано на прием 1000 пациентов. назначение на работу в больницу уже получили почти полторы тысячи военных медиков.

AP/TAСС

AP/TAСС

Shepherd Zhou/Utuku/Ropi/Global Look Press

Shepherd Zhou/Utuku/Ropi/Global Look Press

Shepherd Zhou/Utuku/Ropi/Global Look Press

AP/ТАСС

AP/TAСС

AP/TAСС

An Ming/Utuku/Ropi/Global Look Press

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