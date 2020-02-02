В Гонконге продолжаются протесты, начавшиеся после принятия властями острова закона об экстрадиции преступников на материковый Китай. Несмотря на то что законопроект отозвали, беспорядки на улицах города не утихают. В ночь на 19 ноября появилась информация о том, что полицейские взяли штурмом здание Политехнического университета, где укрываются протестующие студенты. Однако правоохранительные органы опровергли эту информацию, заявив, что разогнали лишь протестовавших радикалов.