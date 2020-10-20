Индийский врач развеселил мир танцами в «противочумном» скафандре

В Сети набирает популярность весёлый танец индийского врача, облачённого в медицинский защитный костюм.
Свои танцевальные движения мужчина исполнил под ритмичную музыку в одном из больничных помещений. Несмотря на полную противовирусную экипировку, врач с лёгкостью исполнил танец, правда, под конец он всё же уронил с головы защитный экран.
Познакомьтесь с моим коллегой, доктором Арупом Сенапати, ЛОР-хирургом из Медицинского колледжа Силчар в Ассаме, — написал в Twitter индийский доктор Сайед Файзан Ахмад.
Также отмечается, что танец был исполнен перед пациентами с COVID-19, чтобы заставить их чувствовать себя счастливыми, пишут argumenti.ru.
Ранее в Сети появилось видео заплыва россиянина по затопленной улице в Сочи. На кадрах, снятых друзьями «пловца», видно, как мужчина проползает под ограждением на дорогу, где его подхватывает сильное течение и несёт вслед уходящему автобусу, писал NEWS.ru.