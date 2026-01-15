Женщина «воскресла» в свой 103-й день рождения на собственных похоронах

В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина «воскресла» на своих похоронах, пишет NDTV. Пожилую жительницу по имени Гангабаи признали умершей. Ее семья начала готовиться к погребальному обряду. В доме по традиции установили специальный шатер, а саму женщину одели в погребальное сари.

На траурную церемонию собралось много родственников и знакомых. Пока люди ждали транспорт для перевозки тела, Гангабаи неожиданно начала двигаться, а затем и вовсе села. Члены семьи назвали произошедшее настоящим чудом.

Ранее фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге ошибочно констатировала смерть 83-летней женщины, которая оказалась жива. Пенсионерка была обнаружена на полу своей квартиры без движения. Также дома было отключено электричество. Позднее выяснилось, что женщина все еще дышит. Этот факт обнаружили сотрудники ритуальной службы, прибывшие за телом. Пенсионерку срочно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Через несколько дней она скончалась. Родственники умершей подали в суд иск о возмещении морального вреда.

До этого в Италии врачи констатировали смерть 78-летнего пенсионера из Тарквинии. Однако мужчина очнулся спустя полчаса. Пациент пережил остановку сердца. Он «воскрес» в тот момент, когда к его дому подъезжал катафалк. После этого итальянца госпитализировали.