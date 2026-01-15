Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:49

Женщина «воскресла» в свой 103-й день рождения на собственных похоронах

Hindustan: 103-летняя жительница Индии очнулась на собственных похоронах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина «воскресла» на своих похоронах, пишет NDTV. Пожилую жительницу по имени Гангабаи признали умершей. Ее семья начала готовиться к погребальному обряду. В доме по традиции установили специальный шатер, а саму женщину одели в погребальное сари.

На траурную церемонию собралось много родственников и знакомых. Пока люди ждали транспорт для перевозки тела, Гангабаи неожиданно начала двигаться, а затем и вовсе села. Члены семьи назвали произошедшее настоящим чудом.

Ранее фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге ошибочно констатировала смерть 83-летней женщины, которая оказалась жива. Пенсионерка была обнаружена на полу своей квартиры без движения. Также дома было отключено электричество. Позднее выяснилось, что женщина все еще дышит. Этот факт обнаружили сотрудники ритуальной службы, прибывшие за телом. Пенсионерку срочно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Через несколько дней она скончалась. Родственники умершей подали в суд иск о возмещении морального вреда.

До этого в Италии врачи констатировали смерть 78-летнего пенсионера из Тарквинии. Однако мужчина очнулся спустя полчаса. Пациент пережил остановку сердца. Он «воскрес» в тот момент, когда к его дому подъезжал катафалк. После этого итальянца госпитализировали.

Индия
похороны
дни рождения
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Контрабандисты пытались ввезти в Петербург запретный груз на 85 млн рублей
ДТП парализовало движение на Невском путепроводе в Петербурге
Врач перечислила продукты, которые укрепляют иммунитет
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.