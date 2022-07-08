Глава охраны Ельцина прокомментировал убийство экс-премьера Японии Абэ Глава охраны Ельцина Коржаков прокомментировал убийство бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Бывший начальник Службы безопасности Ельцина Александр Коржаков рассказал NEWS.ru, что произошедшее сегодня покушение не экс-премьера Японии Синдзо Абэ можно сравнить только с покушением на экс-президента США Рональда Рейгана. Также эксперт вспомнил про неудовлетворительный уровень безопасности с японской стороны во время визита первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.

Могу сравнить произошедшее с Абэ разве что только с покушением на Рональда Рейгана. Его тоже тогда серьезно ранили, стреляя в упор из револьвера. Знаю, что сейчас в США хорошо охраняют и действующих, и даже бывших президентов Америки. Как обстоят с этим дела в Японии, не совсем осведомлен, но такое дерзкое и наглое по своей сути преступление произошло, виновата все равно служба безопасности или полиция, так как элементарно недоглядели, — заявил Коржаков.

Также эксперт вспомнил о низком уровне безопасности с японской стороны во время визита Горбачева в 1991 году.

По поводу компетенции японских службистов могу сказать так: во время подготовки к визиту Горбачева в Японию 19 апреля 1991 года нам даже пришлось менять маршруты отхода президента СССР. В Японии тогда планировались массовые протестные акции, а план охраны, предоставленный японцами, не выдерживал никакой критики, вот и пришлось нам все додумывать, — отметил Коржаков.

Ранее японское ТВ сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение во время его выступления в городе Нара, умер от полученных ранений в больнице Медицинского университета Нары. 67-летний политик скончался, не приходя в сознание. Злоумышленник выстрелил ему дважды в спину. Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, также кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Ему проводился непрямой массаж сердца.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. 67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары.