«Если в Афганистане начнётся гражданская война, это будет страшно»

20 октября в Россию приедет делегация движения «Талибан»*, ее возглавит Абдул Салам Ханафи, второй вице-премьер правительства страны. Встречи с президентом РФ не будет — ранее Владимир Путин заявил, что переговоры с талибами в его планы не входят. К тому же российские эксперты сразу заметили, что «Талибан» направляет в Москву не первое лицо, а чуть ли не самую слабую политическую фигуру. С чем едет делегация Афганистана в Москву, каковы планы талибов и что сейчас происходит в стране NEWS.ru рассказал социолог Максим Шугалей. Он вернулся из Афганистана, где проводил социологическое исследование, первое после прихода талибов к власти.

Максим Шугалей instagram.com/shugaley_maxim

— Я часто вижу высказывания экспертов, которые утверждают, что талибы поставили информационный «железный занавес» и жестко фильтруют исходящую информацию о происходящем в Афганистане. Это миф или реальность? С каким мифами вы столкнулись? Например, говорят, что на улицах пусто, а людям чуть не запрещают выходить из домов без весомого повода.

— Я проводил исследование в два этапа, и в оба моих визита на улицах было очень много людей. Был период незначительного затишья — один, два дня после прихода к власти талибов. Впрочем, талибы никуда и не уходили. В каждом районе были дома, которые принадлежали этому движению. Да, американцы сформировали свое правительство и насаждали свои ценности, но когда к власти пришёл «Талибан», талибы просто вышли на улицы в течение двух часов. Вывесили свои флаги и поставили посты. На улицах очень серьёзные пробки, очень оживлённое движение, очень много лавок, все магазины открыты.

Sanaullah Seiam/Global Look Press

— В первые дни прихода к власти талибов мир поразили кадры из аэропорта, где сотни людей цепляются за шасси американского самолёта и бегут за ним по взлётной полосе. Что это было?

— Перед аэропортом Кабула большая площадь. Понятно, что в Афганистане, несмотря на то что там 20 лет присутствовала власть США, народ очень бедно живет. Если они не принадлежат к малочисленной касте чиновников, которые управляют страной, они очень плохо живут. И они всегда хотели куда-то уехать. Это нормально, когда страна нищая. При смене власти они понимали, что это их шанс. И возле аэропорта находилось огромное количество людей. Я говорил со многими из них, ни к кому из них в дом не приходил «Талибан» с ружьём. Это было отчаяние: почему они (американцы. — NEWS.ru) уходят, почему они нас с собой не берут? Толпа, кстати, была человек 300. Они и выбежали на взлётную полосу. После того как американцы сняли то, что они хотели, была автоматная очередь поверх голов и аэропорт был зачищён. Кстати, когда мы впервые приехали, аэропорт был похож на помойку, везде валялись стреляные гильзы, вещи, в туалетах все перевёрнуто, мебель разбросана, всё разбито, мерзкий запах. И вот прошёл уже месяц — и аэропорт похож на нормальный аэропорт. Я улетал уже из Ирана, регулярным рейсом через Иран.

— Какие самые неожиданные выводы у вас возникли по итогам исследования?

— Что талибы никуда не уходили. И именно поэтому они сейчас контролируют вообще всю территорию страны. При американцах там, где не было их баз, грабили и убивали, да вообще дороги были блокированы. Ночью в таких местах люди еще боятся выходить, но днём идёт нормальный поток. И талибы через каждые 200 метров поставили посты. Именно они сейчас держат страну в безопасности. Теракты? Есть. Но ответственность за теракты берёт на себя ИГИЛ**. Талибы, если есть угроза жизни, напряжение, успокаивают людей.

— Какая самая большая проблема Афганистана?

— Проблема с продовольствием. Скоро зима, сейчас ночью до минус пяти. И страна не подготовлена к этому. Талибы срочно ищут гуманитарную помощь, чтобы накормить граждан. Но они понимают, что им нужны нормальные экономические связи, им нужна торговля, продовольствие. Они открыто со всеми говорят, они готовы со всеми сотрудничать. Но я так понимаю, везде хотят против них ввести санкции. Но, поверьте, от этого страдают не талибы. А простое население страны.

Kabir/Global Look Press

— Миф о талибах как о безумных террористах — это миф? Как так вышло?

— Талибы жили в каждом доме Афганистана. Вы думаете, афганцы не сравнивают уровень США и их страны? За 20 лет американцы не дали им ничего. Многие не знают, что такое смартфоны. Ответ очевиден.

— 20 октября талибы приедут в Москву. Делегацию возглавит слабый политик, как подчеркивают эксперты, Абдул Салам Ханафи, второй вице-премьер правительств Афганистана. А встречи с президентом РФ не будет. Оправдано ли такое настороженное отношение со стороны России? Почему прислали в качестве переговорщика не самого важного представителя сами талибы?

— Талибы ждут и от России, и от всего мира, что их перестанут считать террористической организацией. Я год и восемь месяцев провел в Ливии, в плену у настоящих, реальных террористов. И что такое террористы, я прекрасно знаю. Талибы стремятся возродить Афганистан мирным путем. И я считаю, что на террористов они не похожи.

— Стоит ли России ждать неприятных неожиданностей от «Талибана»?

— Неожиданности могут быть не от талибов, неожиданности могут быть от Афганистана. Люди доведены до отчаяния отсутствием продовольствия, холодом, они могут начать гражданскую войну против тех же талибов. И это будет страшно. Ещё раз повторю, талибы открыты к нормальному диалогу, они идут навстречу.

— Будут ли возвращаться беженцы?

— Вряд ли. Те, кто уехал в Европейские страны, не вернутся никогда. Но те, кто попал в страны, где уровень не сильно отличается, так же уедут в европейские страны. Это политика, которая приведёт Европу к коллапсу.

— Какие-то дикие истории доносятся об отношении «Талибана» к женщинам. Полное поражение в правах, недопуск к образованию, и так далее...

— Истории, когда женщин за измену забивали камнями, — это давнишние какие-то вещи, которые сейчас почему-то всплывают. Да там даже нет особого дресс-кода! Хотя я видел много мусульманских стран, где женщины ходят в хиджабах и, дай бог, у неё глаза видны. На улицах Кабула очень много женщин в платках. Да, у них покрыта голова, но они ходят в разной одежде. Единственное, что нищета выводит их на улицы, они просят милостыню. Мужчины этого не делают, а женщины и дети делают повсеместно. Талибы запрещают фотографировать женщин, это их право, их обычай. Если спросить женщину, можно ли вас сфотографировать и она разрешает, то наказывают не женщину. Разобьют камеру того, кто фотографирует.

— Есть ли планы менять отношение к женщинам в целом, дать им больше прав? Реальна ли такая перспектива?

— Это очень длительный процесс, и если это сделать мгновенно, это не ляжет на почву. У них есть телефоны, они смотрят ролики, слушают музыку, видят европейских женщин. И это будет происходить, никуда от этого не деться.





* «Талибан», организация признана в России террористической, деятельность запрещена.

** ИГИЛ, «Исламское государство», организация признана в России террористической, деятельность запрещена.