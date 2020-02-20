https://static.news.ru/photo/2a929cde-5478-11ea-acd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua/Global Look Press

Оказывая неотложную помощь пациентам, страдающим от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом, 29-летний врач Пэн Иньхуа из китайского города Ухань заразился сам. Таким образом он стал очередным медработником, которого убил COVID-2019. Об этом сообщило местное управление здравоохранения.

Пэна Иньхуа госпитализировали 25 января. Уханьские медики боролись за жизнь коллеги, но коронавирус победил и 20 февраля мужчина скончался, передаёт агентство «Синьхуа».

6 февраля стало известно о смерти ещё одного доктора из Ухани. Им стал Ли Вэньлян. Он был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации и в итоге его самого убил коронавирус. Следующей жертвой коронавируса стал главврач больницы «Учан» 51-летний Лю Чжимин. Он умер 18 февраля в Ухани и стал первым руководителем медицинского учреждения, которого убил новый коронавирус. На следующий день в критическом состоянии госпитализировали главврача Восьмой больницы города Ухань Ван Пин.

21 февраля COVID-2019 подтверждён у 75 465 человек, за 24 часа число заражённых увеличилось на 899. За минувшие сутки от осложнений течения болезни погибли 118 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Выписано из больниц 28 804 ранее инфицированных.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Westerdam полностью здоровы. Лабораторные анализы подтвердили отсутствие в их организмах коронавируса.