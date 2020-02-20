Оказывая неотложную помощь пациентам, страдающим от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом, 29-летний врач Пэн Иньхуа из китайского города Ухань заразился сам. Таким образом он стал очередным медработником, которого убил COVID-2019. Об этом сообщило местное управление здравоохранения.
Пэна Иньхуа госпитализировали 25 января. Уханьские медики боролись за жизнь коллеги, но коронавирус победил и 20 февраля мужчина скончался,
6 февраля стало известно о смерти ещё одного доктора из Ухани. Им стал Ли Вэньлян. Он был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии, но был обвинён в распространении ложной информации и в итоге его самого убил коронавирус. Следующей жертвой коронавируса стал главврач больницы «Учан» 51-летний Лю Чжимин. Он умер 18 февраля в Ухани и стал первым руководителем медицинского учреждения, которого убил новый коронавирус. На следующий день в критическом состоянии госпитализировали главврача Восьмой больницы города Ухань Ван Пин.
21 февраля COVID-2019 подтверждён у 75 465 человек, за 24 часа число заражённых увеличилось на 899. За минувшие сутки от осложнений течения болезни погибли 118 человек,
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Westerdam полностью здоровы. Лабораторные анализы подтвердили отсутствие в их организмах коронавируса.
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