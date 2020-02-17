https://static.news.ru/photo/b677844e-51b2-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Utuku/Ropi/Global Look Press

В Ухани скончался директор одного из временных госпиталей. Глава госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер от заражения коронавирусом COVID19

Об этом сообщает газета «Жэньминь Жибао».

Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса, — передаёт газета.

Сообщения о вспышке коронавируса в Китае появились 31 декабря 2019 года. По состоянию на 17 февраля 2020 года, число заболевших превысило 71 тыс. человек. Более 1770 человек скончались, а свыше 11 тыс. заражённых завершили лечение и выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 694 человек. Умерли три человека. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.