В Ухани скончался директор одного из временных госпиталей. Глава госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер от заражения коронавирусом COVID19
Об этом
Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса, — передаёт газета.
Сообщения о вспышке коронавируса в Китае появились 31 декабря 2019 года. По состоянию на 17 февраля 2020 года, число заболевших превысило 71 тыс. человек. Более 1770 человек скончались, а свыше 11 тыс. заражённых завершили лечение и выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал о том, что количество заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 694 человек. Умерли три человека. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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