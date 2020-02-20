https://static.news.ru/photo/5cd72470-5479-11ea-bf47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Westerdam полностью здоровы. Лабораторные анализы подтвердили отсутствие в их организмах коронавируса COVID-2019.

Судно стоит в порту Сиануквиля в Камбодже. Его борт покинут 25 членов экипажа, у которых закончились контракты на работу. Остальные 722 человека останутся на корабле и будут ожидать появления маршрута следования лайнера, отмечает CNN. Следующий круиз, который должен был начаться 29 февраля, отменён.

Ранее коронавирус был диагностирован врачами в Малайзии у бывшей пассажирки лайнера, 83-летней гражданки Соединённых Штатов.

Судно Westerdam вышло из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что оно зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты кораблю запретили Филиппины,Таиланд, территория Гуам и Тайвань. Лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах и в итоге зашёл в Камбоджу с разрешения властей королевства. Пассажиры высадились на берег в местном порту Сиануквиль утром 14 февраля, писал NEWS.ru.