https://static.news.ru/photo/11dec5d4-50a2-11ea-92df-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Westerdam Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Повторный лабораторный анализ подтвердил заражение коронавирусом нового типа пассажирки круизного лайнера Westerdam. Она является гражданкой США, рассказала замглавы правительства Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

Пациентке 83 года. Она путешествовала вместе с супругом. Его тоже проверили, но инфекции не обнаружили, передаёт агентство БЕРНАМА.

Состояние пациентки стабильное, она находится в специальном инфекционном отделении, — добавила чиновница.

Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.

Россияне, которые находились на круизном лайнере, покинули корабль для возвращения на родину. По данным посольства РФ в Камбодже, на борту находились три жительницы Санкт-Петербурга и семья из Москвы в составе четырёх человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что он зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты судну запретили ряд государств.