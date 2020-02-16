Повторный лабораторный анализ подтвердил заражение коронавирусом нового типа пассажирки круизного лайнера Westerdam. Она является гражданкой США, рассказала замглавы правительства Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.
Пациентке 83 года. Она путешествовала вместе с супругом. Его тоже проверили, но инфекции не обнаружили,
Состояние пациентки стабильное, она находится в специальном инфекционном отделении, — добавила чиновница.
Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.
Россияне, которые находились на круизном лайнере, покинули корабль для возвращения на родину. По данным посольства РФ в Камбодже, на борту находились три жительницы Санкт-Петербурга и семья из Москвы в составе четырёх человек.
Ранее NEWS.ru писал, что Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что он зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты судну запретили ряд государств.
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