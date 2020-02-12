https://static.news.ru/photo/fb7fe598-4d90-11ea-9ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Круизное судно Westerdam, пассажирам которого отказали в сходе на берег власти Таиланда, направляется в Камбоджу. Путешественников согласились принять в порту Сиануквиля.

Круизная компания Holland America Line заявила, что корабль прибудет в азиатскую страну утром 13 февраля. В порту он будет пришвартован в течение нескольких дней.

Гости смогут сойти на берег. Все разрешения получены, и мы невероятно благодарны камбоджийским властям за их поддержку, — цитирует CNN заявление компании.

Всех пассажиров чартерными рейсами доставят из Сиануквиля в Пномпень. Holland America оплатит каждому туристу проезд до дома. Кроме того, как сообщалось ранее, всем пассажирам вернут денежные средства за текущий круиз, а также дадут возможность совершить путешествие на лайнере в будущем бесплатно.

Как писал NEWS.ru, туристы оказались «в заложниках» на корабле, которому отказали в стоянке власти Японии, Таиланда, острова Тайвань, Филиппин и острова Гуам.