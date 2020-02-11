Американский круизный лайнер Westerdam не может получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом.
Как
На борту Westerdam находятся 2 257 человек. По данным оператора судна, подобные предположения о возможных заболевших коронавирусом пассажиров не обоснованы.
13 февраля лайнер должен был прибыть в портовый город Лаем Чабанг тайской провинции Чонбури. Среди пассажиров и экипажа корабля случаев заражения коронавирусом выявлено не было.
Как писал NEWS.ru, изначально лайнер Westerdam должен был завершить маршрут 15 февраля в японской Иокогаме, однако власти Страны восходящего солнца запретили кораблю заходить в любой из портов государства. Американская круизная компания заявила, что вернёт всем пассажирам денежные средства за текущий круиз, а также даст им возможность совершить путешествие на лайнере в будущем бесплатно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен