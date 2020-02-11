Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Оппозиционная в Индии Партия простого человека (ППЧ) победила на выборах в ассамблею национального столичного округа Дели (частью которого является столица государства Нью-Дели). По предварительной информации, политическое движение получило 62 места в 70-местном заксобрании.

Его главный оппонент — правящая в стране Индийская народная партия — довольствуется на данный момент восемью позициями, говорится на официальном сайте избиркома Индии. При итоговом подсчёте результаты могут немного измениться....