Главный врач Восьмой больницы города Ухань Ван Пин госпитализирована в критическом состоянии. У неё диагностирован коронавирус. Это второй случай, когда главврач городской больницы в городе заражается COVID-19.
Медик находится в отделении интенсивной терапии в больнице «Цзиньиньтань». Коллеги женщины нашли для её спасения плазму крови. Такой метод лечения рекомендовал госкомитет по делам здравоохранения КНР: кровь переливается от выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован новый коронавирус.
Врачи сообщают, что в больнице «Цзиньиньтань» имеется достаточное количество плазмы для лечения больных.
18 февраля в Ухани умер главврач больницы «Учан» 51-летний Лю Чжимин. Он стал первым руководителем медицинского учреждения, которого убил новый коронавирус.
NEWS.ru cообщал, что в Иране выявлены два возможных случая заражения COVID-2019. Пациенты находились в городе Кум. Они изолированы от общества.
Китайские учёные считают, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. По их словам, большинство заражённых имеют лишь лёгкие симптомы болезни. Медики изучили данные 72 314 пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. В ходе работы использовались данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.
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