https://static.news.ru/photo/12cc9340-5313-11ea-951f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Главный врач Восьмой больницы города Ухань Ван Пин госпитализирована в критическом состоянии. У неё диагностирован коронавирус. Это второй случай, когда главврач городской больницы в городе заражается COVID-19.

Медик находится в отделении интенсивной терапии в больнице «Цзиньиньтань». Коллеги женщины нашли для её спасения плазму крови. Такой метод лечения рекомендовал госкомитет по делам здравоохранения КНР: кровь переливается от выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован новый коронавирус.

Врачи сообщают, что в больнице «Цзиньиньтань» имеется достаточное количество плазмы для лечения больных.

18 февраля в Ухани умер главврач больницы «Учан» 51-летний Лю Чжимин. Он стал первым руководителем медицинского учреждения, которого убил новый коронавирус.

NEWS.ru cообщал, что в Иране выявлены два возможных случая заражения COVID-2019. Пациенты находились в городе Кум. Они изолированы от общества.

Китайские учёные считают, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. По их словам, большинство заражённых имеют лишь лёгкие симптомы болезни. Медики изучили данные 72 314 пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. В ходе работы использовались данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.