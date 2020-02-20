https://static.news.ru/photo/dfb92d36-5472-11ea-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Feng Kaihua/Global Look Press

Коронавирус нового типа подтверждён у 75 465 человек, за 24 часа число заражённых увеличилось на 899.

За минувшие сутки от осложнений течения болезни погибли 118 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Выписано из больниц 28 804 ранее инфицированных.

В провинции Хубэй, где возникла вспышка коронавируса, за сутки болезнь подтвердилась у 631 человека, 319 из них находятся в Ухани, умерли 115 пациентов.

Как писал NEWS.ru ранее, в исправительной колонии в провинции Шаньдун на востоке КНР произошло массовое распространение нового типа пневмонии, вызванной COVID-2019. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.