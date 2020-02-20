Коронавирус нового типа подтверждён у 75 465 человек, за 24 часа число заражённых увеличилось на 899.
За минувшие сутки от осложнений течения болезни погибли 118 человек,
В провинции Хубэй, где возникла вспышка коронавируса, за сутки болезнь подтвердилась у 631 человека, 319 из них находятся в Ухани, умерли 115 пациентов.
Как писал NEWS.ru ранее, в исправительной колонии в провинции Шаньдун на востоке КНР произошло массовое распространение нового типа пневмонии, вызванной COVID-2019. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
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