https://static.news.ru/photo/0a0f4166-546d-11ea-ae24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/Global Look Press

В исправительной колонии в провинции Шаньдун на востоке КНР произошло массовое распространение нового типа пневмонии, вызванной COVID-2019. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Власти уточнили, что коронавирус подтверждён на данный момент у 200 человек. Вместе с осуждёнными заразу подхватили и семеро охранников, передаёт ТАСС.

Китай официально объявил о вспышке пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-2019 31 декабря 2019 года. 16 февраля китайские учёные создали первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с болезнью. Его запустили в производство в восточной провинции Чжэцзян. Лекарство получило название «Фавэйлавэй». По словам китайского правительства, препарат имеет официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективны в лечении коронавируса.

Количество заразившихся COVID-19 составляет более 75 тысяч человек, большинство из заболевших — жители Китая. китайские власти прогнозируют, что эпидемия коронавируса будет остановлена к 20 марта.

Как писал NEWS.ru, ранее медики обнаружили коронавирус у 11 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Все они были доставлены в медицинский центр Университета Небраски.